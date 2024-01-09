Bakan açıkladı. Siber dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 75 şahıs yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ramazan Süzen
Bakan açıkladı. Siber dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 75 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 ilde Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya İzmir, İstanbul ve Nevşehir başta olmak üzere 20 ilde Sibergöz-12 operasyonunun yapıldığını açıkladı.

İzmir’de Siber suçlar kapsamında Oltalama yöntemi ile Mercedes-Benz firmasının alan adı ile araç satarak insanlardan araç satışı, kargo bedeli gibi ücretler alarak vatandaşları dolandıran 8 kişiyi, Nevşehir’de Kiralık Bungalov temasını kullanarak sosyal medya üzerinden insanları dolandırarak para kazanan 15 kişiyi, Kocaeli’nde e ticaret sayfaları üzerinden vatandaşlardan Konteyner, Telefon ve makine ilanları vererek birçok ildeki insanlardan para talep eden 39 kişiyi ve Kırşehir’de bir alan adı kullanarak 0850'li numaralardan insanlardan TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından araç muayene randevusu adı altında insanlardan vergi, trafik cezası paraları toplayan 13 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Yerlikaya nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonların artarak devam edeceğini açıkladı.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

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