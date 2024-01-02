Bakan açıkladı. Yabancı teknelerin Türk bayrağına geçiş uygulaması bugün sona erdi

Patronlar Dünyasının haberine göre, 3 Mart 2017 tarihinde yayımlanan tebliğle gerekli düzenlemelerin yapıldığına vurgu yaptı.

Türk bayrağına geçiş talebinde bulunacak tekneler için 27 Ocak 2017'den önce kazanma şartı getirildiğini aktaran Uraloğlu, bugüne kadar Liman Başkanlıklarına şartı sağlayan ve Türk Bayrağına geçmesi beklenen tekne sayısının çok fazla başvuru olduğunu söyledi ve bu teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Uraloğlu, bu şartları sağlayan teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemlerinin tamamlanması ve iktisap edilme tarihinin güncelliğini yitirmesi sebebi ile tebliğin bugün itibari ile artık yürürlükten kaldırıldığını söyledi.

Bakan’ın konu hakkında açıklaması şu şekilde: “Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ kapsamında herhangi yeni başvuru kabul edilmeyecek olup uygulama tamamen sonlandırıldı. Ancak, ikinci el gemi ve su araçları ile teknelerin yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiş işlemlerine ilişkin başvurular ithalat mevzuatı uyarınca, gerekli şartların sağlanması koşuluyla, İthalat Rejimi Kararı 7'nci maddesi kapsamında Bakanlığımızca ayrıca değerlendirilmektedir”