Bakan açıkladı. Yasadışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya’nın sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyonun yapıldığı ve operasyon sonucunda 45 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

“Sibergöz-11” operasyonunda: “Ödeme sistemleri ve bilişim”, "Yasadışı bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçları ile mücadele edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonların devam edeceğinin de sinyalini şu sözlerle açıkladı: “Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Sizlerin Duası ve Desteğiyle Onlara Göz Açtırmayacağız”

Bakan’ın açıklamasına göre gözaltına alınanlar şu suçlar kapsamında alındı:

“Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden “Ürün Satışı ve Araç Kiralama” temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı.

Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7’ si tutuklandı.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3 şahıs tutuklandı.

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4’ü tutuklandı.”