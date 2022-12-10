Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Altay tankı projesiyle ilgili konuştu.

Teşvikler verildiğini belirttiği Ethem Sancak için "dolandırıcı" diyen Özkoç, "Şimdi, elimdeki belgeyi açıklamadan önce, ilk önce, bir hatırlayalım diye olayı anlatıyorum. Ethem Sancak denilen kişi benim için nitelikli dolandırıcıdır" ifadelerini kullandı.

“BMC'Yİ ARSA FİYATINA ALDI, DEVLET BEDELSİZ ARAZİ VERDİ, 60 MİLYON LİRA TEŞVİK ALDI”

Sancak'ın TMSF'nin el koyduğu BMC'yi satın alması ve Katar'ın şirkete ortak olması sürecini anlatan Özkoç, şunları söyledi:

"2014 yılında TMSF'den, BMC'yi, iflas etmiş BMC'yi arsa fiyatına satın aldı, arsa fiyatına. Daha sonra kendi videosunda anlattığı gibi, kendi ağzından, 'Sayın Tayyip Erdoğan'a gittim, bana Katar'ı ortak etmesini rica ettim, savunma sanayisine gireceğim dedim.' Katar Emiri arandı, Katar Emiri yüzde 49,9'la Katar ordusunu BMC'ye ortak etti. Ethem Sancak kaç para aldı? 300 milyon dolar; bir buçuk ay içerisinde aldı, cebine soktu. 'Sonra, bana Erdoğan'ın köylüsü olan Talip Öztürk'ü de ortak ettiler' dedi. Ona da yüzde 25,1 olan hisseyi sattı. Bütün bunların hepsi kendi ağızlarından. O da hisse payı üzerinden değerlendirince 150 milyon dolar yapıyor; etti mi 450 milyon dolar. Bedavaya aldığı BMC'nin hisselerini satarak 450 milyon doları aldı, cebine koydu. Dedi ki: 'Ben savunma sanayisine gireceğim ama fabrikam yok. Bana bir fabrika yeri verin.' Karasu'da, benim memleketim Sakarya'da deniz kenarında 2 milyon metrekare arazi BMC'ye bedelsiz verildi, BMC'nin içi tamamen dolduruldu. Yetti mi? Yetmedi. Fikri Işık zamanında -net, bütün belgeleriyle- altyapıya 'Ben ödeyemem, siz ödeyin' dedi, devlet 60 milyon TL ödedi."

“18 AYDA TANK ÜRETECEKTİ, 48 AY GEÇTİ; TANK DA ETHEM SANCAK DA YOK”

Ethem Sancak'ın Altay tankı projesini de aldığını dile getiren Özkoç, "Yetti mi? 'Bana Türkiye'nin en büyük teşvikini vermeniz lazım' dedi. Yaklaşık 1,5 milyar lirayla hesaplanan, cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinden birisi kendisine verildi. Değerli arkadaşlarım, ALTAY tankı ihalesi yapıldı, giren başka eski yatırımcılar da vardı. Ethem Sancak'ın fabrikası var mı? Yok. Tecrübesi var mı? Yok. İşçisi var mı? Yok. 'Benim yok ama ben ALTAY tankı ihalesini aldım, bana bir fabrika verin' dedi. Tank Palet Fabrikası -benim ilim Sakarya'da- milletin alın teriyle alınmış fabrika, 1 milyon metrekare arazisi olan fabrika, Avrupa'nın en büyük entegre tesisi olan fabrika 25 yıllığına bedelsiz verildi, içeride stokta bulunan malzemeleriyle beraber. 18 ayda tank üretecekti. Arkadaşlar, aradan 48 ay geçti, tank var mı? Tank yok. Ethem Sancak var mı? Ethem Sancak yok" dedi.

“ETHEM SANCAK ERDOĞAN'I İTHAM EDİYOR”

Sancak'ın fabrikayı Tosyalı Grubu'na 480 milyon dolara sattığını belirten Özkoç, "Açıkladım, karşı çıkan oldu mu? Olmadı. 480 milyon doları da Öztürklerle beraber aldı, cebine koydu. Değerli arkadaşlarım, daha sonra Ethem Sancak şöyle anlatıyor: 'Cumhurbaşkanı bizi aradı sizin işiniz bitti çocuklar dedi. Bize 60'şar milyon dolar para verdiler, biz de bu işten çekildik'. Şimdi, ben size soruyorum Sevgili Bakan: 300 milyon dolar Katar'dan aldı, 150 milyon dolar Öztürk'ten aldı, 240 milyon dolar Tosyalıdan aldı; Ethem Sancak'ın cebine 690 milyon dolar girmiş olması gerekiyor. Öztürklerin de cebine 240 milyon dolar girmiş oluyor. Peki, eğer, 60-60; 120 milyon dolar verilip bunlar çekildilerse, onların sözü doğruysa o zaman geriye kalan 810 milyon dolar nerede, nerede, bunu soruyorum, nerede 810 milyon dolar? Ethem Sancak Tayyip Erdoğan'ı itham ediyor, yalan söylüyor ya da bu açıklanan, benim açıkladığım beyanlar doğru, Ethem Sancak devleti dolandırdı, ordumuzu oyuna getirdi" diye konuştu.

“SANCAK 65 MİLYONLUK YERİNE 292 MİLYONLUK FATURA KESTİ”

Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC'ye ait olduğunu öne sürdüğü bir faturayı açıklayan Engin Özkoç, "Bakın, bir fatura; faturada 231 bin 310 kalem var. Bu fatura Ethem Sancak'ın BMC'si tarafından kesilmiş bir fatura. Bu faturada eğer ordumuz Tank Paletle birlikte üretiyor olsaydı bu kadar kalemi 65 milyon 240 bin lira para alması gerekiyordu, 65 milyon 240 bin lira. Peki, Ethem Sancak'ın BMC'si üretirken aynı kalem malı kaç paraya fatura kesti biliyor musunuz? Yüzde 12,5 kâr koyması gerekirken 292 milyon 673 bin TL. 65 milyon nerede, 292 milyon nerede?" ifadelerini kullandı.

"Peki, ne adı altında yaptı bunu?" diye soran Özkoç, "Faturaya eklediği o fahiş rakam ne adı altında? 'Bakiye genel yansıtma tutarı kâr dâhil' diye, Allah sizi inandırsın, bütün muhasebecilere sordum, maliyecilere sordum, hukuku aradım böyle bir şey var mı? Uygulanan bir yer var mı? Yok, uygulanmıyor. Bir kişi bunu bana göstersin, Milli Savunma Bakanımız burada bunu anlatırken 'Evet, vardır böyle bir şey' desin; benim yüzüm kızarsın, onun yüzü ak çıksın burada. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda kendisinden ve buna neden olanlardan hesap soracağız" dedi.

AKAR, ÖZKOÇ'U FABRİKAYA DAVET ETTİ: GELİN GÖRÜŞELİM

Engin Özkoç'un BMC'nin kestiği faturayla ilgili sözlerine değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu faturada size yanlış bilgi vermişler. Çünkü bize gelen bilgiler çok kesin. Onun için şöyle yapalım. Biz daha önce konuştuk da iletişim bozukluğu var. 'Dedi ki', 'demiş ki' olmasın diye 16 Aralık Cuma, Arifiye'de bekliyoruz sizi. Hem gelin görüşelim hem de o belgenizi... (Bütçe görüşmelerinin hatırlatılması üzerine) Peki 23 Aralık, tamam anlaştık. Belgeyi de getirin. Sizin yalan söylemeyeceğinizi biliyoruz. Muhtemelen o bilgi size yanlış verildi, o bilgi de bir hata var" dedi.