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  • Bakan Akar TSK’nın 327 vatandaşı enkazdan sağ çıkardığını açıkladı. Aynı TSK 1999'da 10 bin 528 vatandaşı sağ çıkarmıştı

Bakan Akar TSK’nın 327 vatandaşı enkazdan sağ çıkardığını açıkladı. Aynı TSK 1999'da 10 bin 528 vatandaşı sağ çıkarmıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 327 vatandaşın TSK tarafından kurtarıldığını açıkladı. Gazeteci Metin Cihan, Akar'ın açıklamalarının ardından acı gerçeği paylaştı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 20:20
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Bakan Akar TSK’nın 327 vatandaşı enkazdan sağ çıkardığını açıkladı. Aynı TSK 1999'da 10 bin 528 vatandaşı sağ çıkarmıştı

Bakan Akar TSK’nın 327 vatandaşı enkazdan sağ çıkardığını açıkladı. Aynı TSK 1999'da 10 bin 528 vatandaşı sağ çıkarmıştı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) depremin ilk anından bu yana sahada olduğunu iddia etti. TSK'nın deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Akar ilk andan itibaren karadan, havadan ve denizden müdahaleye başladığını söyledi. Depremden 2 saat sonra ekiplerin sahaya ulaştığını, kurtarma haberlerinin gelmeye başladığını açıklayan Akar, "06.17'de bizim ikinci ordu istihkam alanımızın personeli Yeşilyurt Malatya'da olan hadiseyi söylemek gerekirse 8 sağ 3 vefat etmiş olmak üzere 06.17'de enkazdan çıkardılar. Saat 08.00'de mesela İskenderun'da Pera Palas Sahil Apartmanı'nda ve Eda Apartmanı'nda 26 depremzedemiz Mehmetçik tarafından çıkarıldı 08.00'de. Arkadaşların çalışmasıyla 2784 kadar vatandaşa ulaşmak mümkün oldu, 327'si sağ yaralı halde çıkarıldı, enkazdaki vatandaşlar. fakat 2450 vatandaşın cenazelerine ulaşmak mümkün oldu." dedi.

Akar’ın açıklamalarından en dikkat çeken noktalardan biri ise enkaz altından 327 vatandaşın ağ olarak kurtarılması oldu.

Gazeteci Metin Cihan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “1999 depreminde ordu ne yaptı? ilgili verileri bir tez içeriğinde buldum.”dedi.

Cihan’ın verilere dayanarak yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Acı bir karşılaştırma yapayım. bugün hulusi akar tüm imkân ve kabiliyetlerle tsk'nın 327 vatandaşı enkazdan sağ çıkardığını açıkladı. 1999'da tsk 10.528 vatandaşı enkazdan sağ çıkarmış. korkunç bir fark.”

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