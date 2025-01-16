Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Üsküdar'daki o sürücü yakalandı!

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayan çakar takılı bir otomobil sürücüsünün yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Üsküdar’da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan "çakarlı" bir araç, derhal takibe alındı. Sürücünün kaçmaya çalışması üzerine başlatılan takipte, polis ekiplerimiz kaçan aracı durdurarak sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemelerde sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan "polis kimliği ile aracındaki çakarların" sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sahte çakar kullanarak trafik kurallarını hiçe sayanlar ile denetimden kaçarak vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız. Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. 7/24 görevlerinin başındalar. Allah yardımcınız olsun."