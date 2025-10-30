Bir süredir Yeni Şafak grubu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikasını hedef alan manşetlere imza atmıştı. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan da gazete bünyesinde Şimşek’i hedef almıştı.

Kılıçarslan, sosyal medya üzerinden Şimşek'in "Önümüzdeki süreçte az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” açıklamasını alıntılayarak, “Vallaha mı?” şeklinde tiye almıştı.

ALİ YERLİKAYA'YI DA HEDEF ALDI

İsmail Kılıçarslan ise kurum bünyesinde olan Tvnet canlı yayınında gündemi değerlendirirken, bu sefer Ali Yerlikaya’yı hedef alıp, “Yerlikaya'nın danışmanlığını yapan 'İletişim profesörünün' 28 Şubat'ta 'neler yaptığını' araştıracak 'Yürekli bir Yeni Şafak muhabiri' arandığını” söyledi.

“EMOJİ BAKAN”

Kılıçarslan, Yerlikaya’ya lakap takıldığını da belirterek, ‘"Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü abi. Herkes dalga geçiyor. Emoji bakan diye. bak emoji bakan diye dalga geçiyorlar abi artık Ali Yerlikayla. Emoji bakan nedir abicim ya" dedi.

“YENİ ŞAFAK ÇETESİ”

Yerlikaya açıklaması ile aynı dönemde ise “FETÖ” imalı Yeni Şafak’ta yer alan haberlerin ardından Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman, “Yeni Şafak çetesi” açıklaması hukuk ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

AYRILDI İDDİASI

Medyafaresi’nden yer alan habere göre; Yeni Şafak gazetesi, "bakan avcısı" olarak ismi anılan Kılıçarslan’ın hem Şimşek’i hem de Ali Yerlikaya’yı hedef alan yazılarının ardından, yolları ayırdığı iddia edildi.

Kılıçarslan son yazısında ise “sinyali verdi” şeklinde yorumlandı. Kılıçarslan, “Sıkı bağla deveni ki deve sensin” başlığıyla kaleme aldığı yazıyı “Allah, eyvallah” diye sonlandırmıştı.

ÖZLEM GÜRSES: YENİ ŞAFAK İSMAİL KILIÇARSLAN’LA YOLLARI AYIRMIŞ

Özlem Gürses ise ayrılığın gerekçesi olarak Kılıçarslan’ın katıldığı bir YouTube kanalında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik sert eleştiriler olduğunu belirterek, "Bugün öğreniyoruz ki, Yeni Şafak İsmail Kılıçarslan’la yolları ayırmış. Bunu da benden duymuş oldunuz" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPMADI

İsmail Kılıçarslan’ın Tvnet’teki programdan da ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor. Ayrıca Kılıçarslan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama ise yapmadı.