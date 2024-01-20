Bakan Bayraktar'dan ‘kalıcı yaz saati’ savunması: Karanlık saatler azaldı

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kalıcı yaz saati uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

Bulut, konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Bayraktar, önergeye dönüş yapan uygulama ile yurttaşların ‘aydınlıktan daha fazla faydalandığını’ savundu.

Bakan Bayraktar’ın önergeye verdiği yanıt şu şekilde:

“KARANLIKTA KALINAN SÜREN 64 SAAT AZALDI”

“Uygulama ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski uygulamaya göre 64 saat azaldığı ortaya koyulmuştur. Akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karalık zaman diliminin azaltıldığı tespit edilmiş olmakla birlikte, kış mevsimi etkisi ile gün içi aydınlık süreleri de düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranının elde edileceği öngörülmüştür.”