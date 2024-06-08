Bakan Bayraktar'tan Gazpromla ortaklık anlaşması açıklaması

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Türkiye için enerji konusunda doğal gaz ve nükleerin öne çıkan konular arasında yer aldığını dile getirerek, bu iki konuda Rusya ile yoğun bir işbirliğinin yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Bayraktar, SPIEF’te gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin enerjideki hedeflerini anlattı. Bayraktar, “Önümüzdeki süreçte neler yapmayı planladığımızı anlatarak, işbirliği imkanlarını da değerlendirdik.” dedi.

Türkiye’de doğal gaz ticaret merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar önemli bir konuya dikkat çekti. Doğal gaz merkeziyle ilgili olarak en önemli konunun altyıpı olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye de özellikle son yıllarda yaptığı yatırımlarla bu konuda çok önemli çalışmalar kaydetti. Şimdi İstanbul Finans Merkezi’nde BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir işletme şirketi kurmayı planlıyoruz.” dedi.