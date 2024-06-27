Bakan Bolat Abu Al-Nasr ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularına odaklandıklarını belirtti. Bolat, bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görüşmede, ikili ticaretin geliştirilebilecek yönlerini ele aldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti: "İkili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularına odaklandık. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerde daha fazla yer alması ve turizm alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesi konularını görüştük."