Bakan Bolat depremzedeleri borçlandıracak projeyi duyurdu

6 Şubat’da gerçekleşen Kahramanmaraş deprem felaketinde binlerce vatandaşın evi ve işyeri yıkıldı. Depremzede vatandaşlar yeniden inşa edilecek deprem bölgesinde iktidardan gelecek desteği beklerken borçlandırma projesiyle karşı karşıya kaldı.

Vatandaşın yaşadığı konut ve işyeri sorununa çözüm olarak CHP'li Cavit Arı'nın meclise sunduğu, ücretsiz konut teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremzede vatandaşları borçlandıracak yeni projeyi duyurdu.

DEPREMZEDELER KREDİYLE BORÇLANDIRILACAK

Ticaret bakanı Ömer Bolat deprem bölgesi Hatay'ı ziyaret etti. Ardından Afet Koordinasyon Merkezi’nde STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Hatay'da basın açıklaması yapan Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ’nin koordinasyonunda vatandaşlarımızın yerlerini yapmasıyla alakalı yeni bir model de geliştirildi. Bu model çerçevesinde büyüklüğüne göre konut için 500 bin TL hibe ve 500 ile 800 bin TL arasında faizsiz kredi iki yıl ödemesiz, on yıl vadeli, iş yerleri için de 250 bin TL hibe ve 250-500 bin TL yine faizsiz kredi uygulaması başlatıldı. Gördük ki vatandaşlarımız bu modeli de benimsemişler. Bu modelle de çalışmalar hızlandırılacak ve depremin maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi noktasında önemli bir adım olacak. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren tüm kadromuzla başta yurt dışından gelen yardımların Türkiye’ye girişi noktasında gümrüklerde her türlü kolaylığı sergiledik."

ESNAFA UZUN VADELİ BORÇLANMA

Esnafa verilecek kredileri açıklayan Bakan Bolat, "Şimdi hükümetimiz bu kredi borcu geri ödemelerini bir altı ay daha uzatma kararı aldı. Yeni olarak, Hatay ilimizde 3 bin 836 esnafa kullandırılan deprem destek süreci yaklaşık 1 milyar lira olmuştur. Bu noktada ayrıca 5 bin 984 esnaf ve sanatkara yüzde 50 ve yüzde yüz hazine faiz destekli yatırım kredileri toplamı da 2 milyar 700 milyon liraya ulaşmıştır" dedi.