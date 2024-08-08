5 milyar liralık ek destek geliyor. Bakan Bolat duyurdu

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (İstanbul Fashion Connection- IFCO) 6’ncısı İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından ve Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuarın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Bolat, Türkiye’nin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği ile esnek ve hızlı üretim kapasitesinin, rekabeti beraberinde getirerek küresel pazarda kendisini öne çıkardığın ifade etti.

5 MİLYAR LİRAYA YAKIN BİR BÜTÇE DESTEĞİ DAHA TALEP ETTİK

Bakan Bolat, ihracatın bu yıl iyi yolda ilerlediğini ifade ederek sene sonu için 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerini, temmuz ayından itibaren son 12 aylık ihracatın 261,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını bunun bir rekor olduğunu ifade etti.

Bütçelerinin yüzde 60’ını ihracat desteklerine ayırdıklarını hatırlatan Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettiklerini, onu da alınca vatandaşlara daha çok ihracat destekleri vereceklerini, sene içinde ihracatçılara bir yılda yurt dışında 5 fuara katılma desteği verirken, yüzde 50’ye kadar, şimdi fuar sayısını 10’a çıkardıklarını ifade etti.