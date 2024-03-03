Bakan Bolat'tan Suudi Arabistan mesajı. Sosyal medya hesabından duyurdu

Kaynak: AA
Bakan Bolat'tan Suudi Arabistan mesajı. Sosyal medya hesabından duyurdu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmaları güçlü şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan programı kapsamında ilk olarak Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldiklerini söyledi.
Gerçekleşen görüşmede, ülkeler arasındaki yatırım olanaklarını ve işbirliği potansiyelini ele aldıklarına vurgu yapan Bolat, bu doğrultuda belirledikleri ortak hedefleri istişare ettiklerini dile getirdi.
Bolat, el-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayisi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alandaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını konuştuklarını söyleyerek, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz." İfadelerine yer yerdi.

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