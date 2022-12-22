Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik süreci ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. (AA)
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