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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki provokasyona tepki ‘Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var’

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki provokasyona tepki ‘Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te terör örgütü PKK tarafından yapılan gösteriye tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Nefret suçu içeren bir eylemdir. Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var" dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 21:22
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki provokasyona tepki ‘Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var’

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki provokasyona tepki ‘Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var’
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"HEM IRKÇI HEM DE NEFRET SUÇU"

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe asmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, İsveç'te PKK/YPG'nin bir başka provokasyonuna şahit olduklarını belirterek, "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir." dedi.

Çavuşoğlu, İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını ve ilgili terörle mücadele kanunlarını değiştirdiğini hatırlatarak, "O kanunlara bile ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

“İSVEÇ'İN BURADA SORUMLULUĞU VAR. BU SORUMLULUKTAN KAÇAMAZLAR”

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu eylemin şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleştiğini belirterek, "Dolayısıyla İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar." dedi.

Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki Üçlü Ahitname'ye dikkati çeken Çavuşoğlu, söz konusu Ahitname'de mutabık kalınan konuların gereğinin yerine getirilmesini istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyeti ve faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "İnsan devşirme devam ediyor, para toplama devam ediyor, propaganda devam ediyor. İsveç, bunları engelleme taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

Terör örgütü ve destekçilerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemediklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunu engellemek için de her şeyi yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya, ya onların NATO üyeliklerini engellemesine göz yumacak, boyun eğecek ya da o terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak, taahhütlerini yerine getirecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak çok önemli savunma sanayisi projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "SAMP-T konusunda önümüzdeki süreçte somut adımlar atmayı da arzu ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla İtalya-Türkiye ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini söyledi.

İtalya ile ekonomik ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, İtalya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından olduğunu, Türkiye'nin hem ithalatı hem de ihracatında 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "(İkili ticaret) 2022'de 26 milyar doları geçti. Yani 30 milyar dolarlık hedefimize ulaşıyoruz. Yeni hedefleri belirleme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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1950
13.01.2023 22:12
Ah canım çok üzüldüm, şimdi NATO ya savaş açarsınız, yerle bir edersiniz, dünya yanacak  
 
Sokrates
13.01.2023 21:34
İsveç, Türkiye'den isteyen gelsin dese ne olur? Ahzab 37 50 51, Muhammed 15, Nebe 33 ve 34. ayetleri onlar biliyorlar. Bilmeyen yalnızca akp ve mhp seçmeni.  
 
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