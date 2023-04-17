Bakan Dönmez Karadeniz gazı açıklaması yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dün gece 00.00 itibariyle kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattını doldurmaya başladık” dedi.

Bakan Dönmez Karadeniz gazı açıklaması yaptı

AKP Eskişehir 1’inci Sıra Milletvekili Adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir’in ve yönetim kurulunun ağırladığı Dönmez burada yaptığı açıklamada, Karadeniz’den çıkarılan doğalgazla ilgili, “Dün gece 00.00 itibariyle kuyularımızın başındaki vanayı açtık” dedi.

“KARADENİZ GAZI YARIN BU SAATLERDE KARAYA GELMİŞ OLACAK”

Rezervin bulunduğu bölgeden karaya çekilen gaz iletim hattına bağlı vanaların açıldığı müjdesini veren Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Dünden ben Filyos’taydım. Sık sık alana gidip geliyoruz çalışmaları yerinde görmek için. Dün gece 00.00 itibariyle kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattını doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak. İnşallah yarın bu saatlerde belki de karaya gelmiş olacak. Zaten Perşembe günü de hepinizin bildiği gibi bir törenle bayramdan önce vatandaşımıza bu müjdeyi vermiş olacağız. (İHA)

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