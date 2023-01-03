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Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak

Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma 3 Ocak'ta imzalanacak" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 03:36
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Bakan Dönmezden doğal gaz satışı açıklaması

Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak
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Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Pandemi sonrası enerjiye ciddi talep artışı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı ambargolar ile kriz yönetilemez hale geldi.

"HEM MİLLETİMİZ HEM DEVLETİMİZ KAZANACAK"

Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

ANLAŞMA 3 OCAK'TA

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akım'dan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz.

Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık. Karadeniz'de yeni keşifler olacak. Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma 3 Ocak'ta imzalanacak. BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak.

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