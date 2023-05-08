Bakan Dönmez'den seçim güvenliği açıklaması

14 Mayıs'a artık sayılı günler kalırken, Türkiye'nin kilitlendiği seçimlerin güvenliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulundu.

"ŞEBEKE UNSURLARINDA BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILDI

"Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle: "14 Mayıs'ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı.

"JENERATÖRLERİN BAKIM VE ONARIMLARI YAPILDI"

Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı.

"SİBER SALDIRILARA GEREKLİ ÖNLEMİ ALDIK"

Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk.

"KRİZ MERKEZLERİ BELİRLEDİK"

İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk"