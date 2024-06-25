Bakan duyurdu. 1456 sığınmacı yakalandı

Bakan Yerlikaya insan kaçakçılığı yaparak kaçak sığınmacıların ülkemize sokulmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Bu kapsamda bayram süresince Kalkan-24 denetimlerinin yapıldığını kaydeden Yerlikaya bu denetimler sonucunda 60 ilde toplamda 1456 kaçak sığınmacının yakalandığını açıkladı.

Kaçakların yakalanmasında mobil göç noktası araçlarının kullanıldığını belirten Yerlikaya 75’i İstanbul’da olmak üzere 165 aracın kullanıldığını aktardı. Yakalanan sığınmacıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiği ve haklarında sınır dışı işlemlerin de başlatıldığı belirtildi.