Bakan Ersoy'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki

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Bakan Ersoy'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Bakan Ersoy'dan Katz'a sert tepki

Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Katz tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf edilen “yakışıksız ifadeleri” şiddetle kınadığını belirtti.

Ersoy ayrıca, “Soykırım suçu işleyen kendini bilmezlerin bu sözleri, Cumhurbaşkanı’mızın haklı ve gür sesini bastıramayacaktır. Cumhurbaşkanı’mız her zaman adalet ve insanlık değerlerine vurgu yaparak mazlum coğrafyaların ümidi olmuş ve olmaya devam edecektir. Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hep birlikte destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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