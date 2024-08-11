Bakan eşinden Instagram sevinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile yapılan anlaşma sonucunda platformun saat 21.30 itibariyle yeniden açılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram’ın yeniden erişime açılmasıyla birlikte mutluluğunu paylaştı.

Ersoy, paylaşımında “Özlemişiz” ifadesini kullandı.

Instagram’ın açılmasının ardından Pervin Ersoy, “Rahat rahat koltuğuma oturup Instagram dünyasında gezineyim, özlemişiz” notuyla bir paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını duyurmuştu.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun konuya ilişkin "site bilgileri sorgu sayfasını" da paylaşmıştı.

Instagram, 2 Ağustos'ta katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle erişim engeline tabi tutulmuştu. Bu süreçte platform yetkilileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Bakan Uraloğlu, bir süre önce sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Instagram'ın erişime açılacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı göstermelerini talep ettik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı ve kullanıcı sansürü konusunda ortak bir çalışma yapılacağı sözünü aldık. Bu nedenle saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız."