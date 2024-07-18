Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor

Nijer'de gerçekleştirilen resmi ziyaretlerin ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da yer aldı. Fidan, Nijer ziyaretinin oldukça faydalı geçtiğini ve önemli görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerinin her alanda güçlenerek devam ettiğini ve bu ilişkilerin giderek daha sistemli bir hale geldiğini belirtti. Türkiye'nin, 54 Afrika ülkesinden 44'ünde elçiliklerinin faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, bu durumun Türkiye'nin Afrika politikasındaki kararlılığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

TARİHİ İLİŞKİLER OSMANLI DÖNEMİNE KADAR UZANIYOR

Türkiye'nin Nijer ile olan tarihi bağlarının Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayandığı ve son dönemlerde bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çabaların arttığı bildirildi. Sahel bölgesindeki istikrarı sağlamak ve terörle mücadele etmek amacıyla, Türkiye'nin Afrika'daki kardeş halkların refahını gözeterek ilişkilerini derinleştirdiği ifade edildi. Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'nin Şubat ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki iş birliğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Nijer'e yaptığı ziyaret sırasında, eğitimden sağlığa, enerjiden ticarete pek çok alanda ikili görüşmeler yapıldığı ve stratejik iş birlikleri üzerinde durulduğu belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadeledeki deneyimlerini Afrika ülkeleriyle paylaşma yönündeki politikasının, bölgedeki güvenlik sorunlarına çözüm bulma çabalarını desteklediği vurgulandı.

Üç ayrı çalışma grubu aracılığıyla dış politika, güvenlik, savunma, enerji ve madencilik, ekonomi ve ticaret gibi konuların detaylı bir şekilde ele alındığı, Nijer Devlet Başkanı Vatanın Korunması Ulusal Konseyi Başkanı General Abdourahmane Tiani ile yapılan görüşmelerde ise ortak adımların atılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı. İki ülke arasındaki bu gelişmelerin, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağı öngörülüyor.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSU ELE ALINDI

Nijer'de terörle mücadelede savunma ve istihbarat alanlarında gelişmelerin nasıl sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Sahel bölgesindeki terör sorununa yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Eğitim ve sağlık sektörlerinde, Dostluk Hastanesi ve Maarif Okulları'nın öğrenci burs programları gibi inisiyatiflerin nasıl genişletilebileceği tartışıldı. Ekonomik ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türk yatırımcıların sayısının artırılması gibi çeşitli konular ele alındı.

Enerji ve madencilik sektörlerinde yapılan verimli görüşmeler sonucunda, iş birliğinin derinleştirilmesi ve yatırımların artırılması yönünde kararlar alındı. Bu kararların uygulanması için sistemli bir takip süreci belirlendi ve ilgili bakanlıklar ile kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak uygulamaya konulması planlandı. Gerçekleştirilen ziyaretin her iki ülke için de faydalı sonuçlar doğurması temenni edildi.