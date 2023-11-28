Bakan Fidan Arnavut ve Estonyalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Bakan Fidan Arnavut ve Estonyalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, toplantı öncesi Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde yapılan görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri, Ukrayna’daki son gelişmeler ve NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

BAKAN FİDAN, HASANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, ikili temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk arasındaki iş birliğini her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Balkanlar ve Gazze’deki son gelişmeler masaya yatırıldı.

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TOPLANTININ GÜNDEMİ

Ukrayna’da savaşın ve Gazze’deki insanlık dramının sürdüğü dönemde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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