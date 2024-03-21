Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Kaynak: İHA
Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.

aw167469-01.jpg

Son Haberler
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı Gündem
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı