Bakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Blinken’dan ilk görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Ukrayna İyileştirme Konferansı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

Fidan, başkent Londra’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Blinken ve Fidan ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş oldu.

Bakan Hakan Fidan aynı zamanda Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lkke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)