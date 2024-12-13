Bakan Fidan ile Blinken görüşmesi sona erdi: İşte ilk açıklamalar...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Fidan ile Blinken görüşmesi sona erdi: İşte ilk açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesi sona erdi. Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Kritik görüşme az önce sona erdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ürdün ziyareti sonrası dün akşam resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul ettiği Blinken bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kritik zirve az önce sona erdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Fidan, toplantıda Suriye ve Gazze meselesinin detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.

BAKAN FİDAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını belirten Bakan Fidan, "Suriye'nin geleceğinde Türkiye-ABD'nin rolünü tartıştık" dedi.

Bakan Fidan konuşmasında, "Suriye'de görmek istediğimizle ilgili büyük orada mutabıkız" ifadelerine yer verdi.

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