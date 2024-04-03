Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü

Kaynak: DHA
Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlar görüşüldü. Devam eden müzakerelerde gelinen nokta değerlendirildi. Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerimizi aktardık. Ukrayna’daki savaşla ilgili son durum değerlendirildi. Savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları görüşüldü. Ayrıca, AB üyesi olmayan iki Müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
Hakan Fidan Lavrov ile telefonda görüştü
Hakan Fidan Lavrov ile telefonda görüştü
Hakan Fidan’dan çok çarpıcı açıklamalar
Hakan Fidan’dan çok çarpıcı açıklamalar
Hakan Fidan FETÖ’nün ilk kez nasıl ifşa edildiğini anlattı
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi
Son Haberler
Son dakika... Fenerbahçe Süper Kupa kararını resmen açıkladı Spor
Son dakika... Fenerbahçe Süper Kupa kararını resmen açıkladı
Seyyar patates satıcısı sosyal medyayı ikiye böldü 'Kaç rupiye satılıyor?' Video
Seyyar patates satıcısı sosyal medyayı ikiye böldü 'Kaç rupiye satılıyor?'
Bütün oyları AKP'ye yazdılar. Hatay'da neler oldu? Gündem
Bütün oyları AKP'ye yazdılar. Hatay'da neler oldu?
Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama: 'Emek hırsızları, şikeciler' Spor
Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama: 'Emek hırsızları, şikeciler'
Yayaya yol veren polise saldırdılar. Arka arabadan inip camlara vurdular. İstanbul'da magandalıkta son nokta Gündem
Yayaya yol veren polise saldırdılar. Arka arabadan inip camlara vurdular. İstanbul'da magandalıkta son nokta
Ünye'de Süper Lig sevinci. Şehir turuyla kutladılar Spor
Ünye'de Süper Lig sevinci. Şehir turuyla kutladılar
Fındık kabuklarını kaynatıp içerseniz mucizelere tanık olacaksınız Sağlık
Fındık kabuklarını kaynatıp içerseniz mucizelere tanık olacaksınız