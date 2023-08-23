Bakan Fidan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

KAYNAK: AA
Bakan Fidan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı.” ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ilk gününde dün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.

Fidan bugün de Başbakan Sudani'den önce Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelecek.

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