Bakan Fidan Kosova'ya gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Fidan Kosova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakn Fidan'ın yarın Kosova'ya ziyarette bulunacağı öğrenildi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler görüşülecek..

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek için yarın Kosova'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 6 Eylül 2024 tarihinde Kosova Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız, Prizren ve Mamuşa'yı da ziyaret ederek, Türk toplumuyla ve temsilcileriyle bir araya gelecektir. Sayın Bakanımız ayrıca, Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin komutanlığını yürüttüğü KFOR (NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü) karargahını ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.

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