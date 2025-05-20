Bakan Fidan, Macaristan'a gidecek

Bakanlık kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat edecek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere 20-21 Mayıs’ta Macaristan’ı ziyaret edecek.

Fidan’ın, 21 Mayıs’taki Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yapacağı konuşmada, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla iş birliğini sürekli geliştirdiğini belirtmesi bekleniyor. Fidan’ın, TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının parçaları olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor. Bu doğrultuda, Kıbrıs Türklerinin yıllardır karşılaştığı haksız ve insanlık dışı izolasyonlara karşı, KKTC ile dayanışmanın TDT’nin ortak görevi olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan’ın ayrıca, TDT’nin kurumsal kapasitesinin ve imkanlarının güçlendirilmesi, ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında bağların artırılması hedeflerini muhataplarına aktarması planlanıyor.

BİRLİK MESAJI VERİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

TDT, 5-6 Temmuz 2024’te Şuşa’da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi’nde ve 6 Kasım 2024’te Bişkek’te yapılan TDT 11’inci Zirvesi’nde, Türk dünyasında dayanışma ve iş birliğini artırma kararlılığını ifade etmişti. 21 Mayıs’taki Budapeşte Zirvesi’nde, Bişkek Zirvesi kararları doğrultusunda atılan adımların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve dış dünyaya güçlü bir birlik mesajı verilmesi bekleniyor. Zirve sonunda, TDT ülkeleri arasında iş birliği alanlarının ve teşkilatın kurumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik ortak bir bildirinin kabul edilmesi ve çeşitli belgelerin imzalanması planlanıyor. TDT 12’nci Zirvesi ise önümüzdeki aylarda Bakü’de düzenlenecek.