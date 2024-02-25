Bakan Fidan, Meksika’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela’daki temaslarını tamamladıktan sonra Meksika’ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela’daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika’ya geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Pazartesi günü resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena İbarra ile bir araya gelecek" denildi.

Bakan Fidan, Meksika öncesinde, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmış, müteakiben de Venezuela’ya resmi ziyarette bulunmuştu.