Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

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