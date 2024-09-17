Bakan Fidan, Ürdün’e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin (İİT-AL) Gazze’deki krize çözüm arayışlarını masaya yatıracağı Temas Grubu Toplantısı için Ürdün’ün başkenti Amman’a gidecek.

Toplantı, 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve bu, 13 Eylül’de Madrid’de yapılan ilk toplantının ardından ikinci buluşma olacak. Amman’daki toplantıda, Gazze’deki şiddetin sona erdirilmesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik stratejiler tartışılacak.

Bir önceki toplantının sonuç bildirisinde, Gazze’ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması ve BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yürütülen çalışmalara desteğin artırılması vurgulanmıştı. Bu konular, Amman’daki toplantıda da ele alınacak.

Bakan Fidan’ın, toplantıda Filistin Devleti’nin BM’ye tam üye olması için İsrail ve diğer karşıt ülkelere baskı yapılması gerektiğini ve Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması çağrısını yinelemesi bekleniyor. Toplantının, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası’na hazırlık sürecinde Filistin meselesini uluslararası gündemin üst sıralarına taşımayı amaçladığı öngörülüyor.

Toplantı kapsamında, İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi bakanlar, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek.