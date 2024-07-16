Bakan Fidan'dan dikkat çeken ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Temmuz'da gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Nijer’e gidecek.



Bakan Hakan Fidan'a bu ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da eşlik edecek.



Yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirilecek ve bölgesel ile uluslararası meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunulacak.