Bakan Fidan’dan ‘İsrail ile ilişkiler’ savunması: Filistin davasına zarar vermiyor

CHP’li Mahmut Tanal'ın, İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerle ilgili verdiği soru önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile ilişkilerin Filistin davasına zarar vermediğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Fidan’dan ‘İsrail ile ilişkiler’ savunması: Filistin davasına zarar vermiyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tanal, şu sorulara yanıt istedi:

"İsrail devleti ile diplomatik ilişkiler askıya alınacak mıdır? İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı insanlık dışı muamelelere tepki olarak Bakanlığınızca uygulanan yahut uygulanması öngörülen herhangi bir yaptırım var mıdır? Yaptırım uygulanmasına yönelik bir karar alınmamış ise bunun gerekçesi nedir?"

“BÜYÜKELÇİLERİMİZİ İSTİŞARE İÇİN MERKEZE ÇAĞIRDIK”

Soru önergelerine Ömer Bolat ve İbrahim Yumaklı henüz cevap vermezken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama metnini Meclise gönderdi.

Bakan Fidan, Tanal'a verdiği cevapta, "İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası hilafına yürütülmemiştir" dedi.

Fidan, Tanal'ın sorularına şöyle yanıt verdi:

"İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası hilafına yürütülmemiştir. İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin, barbarca yürüttüğü saldırılar karşısında, uluslararası ilişkilerde diplomatik tepkilerin başında gelen, Büyükelçimizin istişareler için merkeze çağrılması yoluna gidilmiştir. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in saldırılarını durdurmada kifayetsiz kaldığı bir ortamda, İsrail üzerinde gerekli baskıyı oluşturmak amacıyla yoğun bir temas trafiği yürütmekteyiz."

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