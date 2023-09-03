Bakan Fidan'dan Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, “Kerkük’ün huzur istikrarı Irak’ın bütününe etki ediyor. Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz.” dedi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörle mücadele konusunda beklentilerimizi ele aldık. Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık. İkili ticaret hacminde 30 milyar dolar seviyesine nasıl artırabileceğimizi konuştuk. Çok değişik konularda fikirlerimiz paylaştık.

Suriye konusunda daha derinlikli neler yapılabileceğini konuştuk. İşbirliğinde beklentilerimiz net. Ülkemizdeki mültecilerin insani olarak ülkelerine dönmesi. İran ve Rusya katılımı ile dörtlü formatta da konularımızı görüşüyoruz.

“KERKÜK’TEKİ OLAYLARI ÜZÜNTÜ VE KAYGI İLE KARŞILADIK”

Kerkük, Irak’ın küçük bir modelini teşkil ediyor. Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına etki ediyor. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz.

Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz.

Türkmenlerin haklarının korunması, Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

Irak’ın bugünü ve geleceği için önemli olduğunun farkındayız. Can kaybı ile sonuçlanan olayları üzüntü ile karşılıyoruz. Şehirde tüm kesimlerin idare katılımını önemsiyoruz. Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Erbil yönetimi ile görüştüm.