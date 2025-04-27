Bakan Fidan'dan önemli açıklama: PKK sistemden çıkacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Fidan'dan önemli açıklama: PKK sistemden çıkacak

Dışişleri Bakanı Fidan, "DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacak. Bir an önce silah bırakmalılar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da yaptığı ziyaret sonrası Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

"PKK SİSTEMDEN ÇIKACAK"

Fidan, PKK'nın bir an önce silah bırakması gerektiğini vurgulayarak "DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Fidan, "Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz" dedi.

Filistin'de yaşananlara dikkat çeken Fidan, "Gazze konusunda çabalarımız, Katar'ın Mısır'ın çabalarını tamamlaya yönelik çabalar. Türkiye elinden gelen çabayı sürdürmeye devam ediyor. Ateşkesin hayata geçmesi için neler yapılabilir konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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