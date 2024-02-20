Bakan Göktaş: Şubat ayında 872 milyon TL SED ödemesi yaptık

Bakan Göktaş, tarafından açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini söylyerek, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini dile getirdi.

Göktaş, "Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına ilişkin 872 milyon 400 bin TL SED ödemesi yaptık” dedi.

BakanGöktaş, şunları kaydetti: "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz."