Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebi açıklaması

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da görülen bir davada mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olduğu gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunan sanık avukatını ve bu “bağnaz zihniyeti” şiddetle kınadığını bildirdi.

Göktaş, kadınları kılık kıyafetinden dolayı sınıflandırma ve gayriinsani bir şekilde ayrımcılığa tabi tutmanın çağ dışı bir refleks olduğunu ifade etti. Göktaş, bir avukatın insan haklarına aykırı biçimde böyle bir talepte bulunmasının ise daha da utanç verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, kadınların karar alma mekanizmaları da dahil olmak üzere hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmaları için her türlü desteği verdiğini vurgulayan Bakan Göktaş, kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi