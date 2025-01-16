Bakan Göktaş'tan 'Evde bakım yardımı' açıklaması

Göktaş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet anlayışına uygun, insan odaklı politikalar yürüttüklerini ifade etti. Vatandaşın önceliklerini dikkate alarak şehirlerde sosyal hizmetleri güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, Giresun'a 110 milyar 174 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Bakan Göktaş, Bakanlıklarının Giresun'a yatırım ve sosyal desteklerinin 6 milyar 905 milyon lira olduğunu belirterek, kentteki 6 sosyal hizmet merkezi aracılığıyla toplumun her kesimine hizmet sunduklarını ifade etti.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde pilot olarak başlattıklarını ve 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Günü'nde yaptığı müjdeyi paylaştığını belirtti. Bu hizmetin 81 ilde yaygınlaştırılacağını ve Giresunlu gençlere de destek olunmaya devam edileceğini ifade etti.

ÜLKE GENELİNDE 542 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM YARDIMI HİZMETİ SUNULUYOR

Bakan Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak bakımlarının evde yapılmasını önemsediklerini belirterek, Türkiye genelinde aylık ortalama 542 bin kişiye evde bakım yardımı sunduklarını söyledi.

Giresun'da ise bu hizmetten 3 bin 750 vatandaşın yararlandığını vurguladı. Göktaş, 2024 yılında toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdiklerini ve bu ay da 4,8 milyar lira evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını söyledi.

Ayrıca, Ocak ayında yapılan memur maaş katsayısı düzenlemesi ile Şubat ayında evde bakım yardımlarının 10 bin 125 lira olarak yatırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, hizmetleri büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ve vatandaşın refahı için politikaları hayata geçirdiklerini ifade etti. Hizmetlerin kapsamını ve kalitesini genişlettiklerini, her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Göktaş, Elazığ'da 2005 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Zafer Konak'ın ailesini ziyaret etti ve AKP İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile partililerle bir araya geldi.