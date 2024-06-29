Bakan Göktaş'tan koruyucu aile ziyareti

Bakan Göktaş, İstanbul'da yaşayan ve iki çocuk büyüten Kutlu ailesini evlerinde ziyaret etti ve ailenin himayesindeki çocukla yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş, koruyucu aile yanında bulunan 10 binin üzerinde çocuktan bahsederek, çocukların aile ortamında yetişmesinin önemini vurguladı ve gelecekte koruyucu aile sayısının artırılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Kutlu ailesine gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkürlerini sunan Göktaş, bakanlık olarak tüm koruyucu ailelere daima destek olacaklarını belirtti.

Kutlu ailesi de, hem koruyucu aile yanında hem de devlet koruması altında olan çocuklara sunulan imkanların kalitesini takdir ederek, bu konudaki çalışmalar ve duyarlılık için Bakan Göktaş'a şükranlarını ifade etti. Ziyaretin sonunda Bakan Göktaş, koruyucu aile tarafından bakılan çocuğun odasını inceledi ve çocuklara oyuncak araba hediye olarak bıraktı.

Bakan Göktaş ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimizin koruması altında bulunan dünyalar tatlısı evladımıza koruyucu aile olan Elifnaz Hanım ile Muammer Bey'in İstanbul'daki hanelerine misafiri olduk. Bu kıymetli gönül makamının sahiplerine, evlatlarıyla birlikte nice mutlu ve huzur dolu günler temenni ediyorum. Kendilerinin nezdinde güvenli ve destekleyici bir aile ortamında çocuklarımızın gelişimine katkı sunan tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Göktaş’ın paylaşımında ziyaretle ilgili fotoğraflara da yer verildi.