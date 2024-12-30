Bakan Göktaş'tan Narin davası için flaş açıklama: Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolan ve 19 gün sonra aranın ardından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava 2. duruşma karara bağlandı. Karara göre anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Narin'in cesedini saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.
BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ EDİLECEK
Narin'in davasını başından beri takip ettiklerini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gerekçeli kararı beklediklerini ifade etti ve "Gerekçeli kararın ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz." açıklamasında bulundu.