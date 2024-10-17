Bakan Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bakan Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de bir araya geldi" denildi.

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Bakan Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

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