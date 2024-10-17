Bakan Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de bir araya geldi" denildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un NATO Karargâhında gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/TGNnknrkDy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2024