Bakan Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.