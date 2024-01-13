Bakan Güler Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Bakan Güler Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son durumla ilgili bilgi aldı.

Milli Savunuma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.

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Güler daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

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