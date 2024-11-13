Bakan Güler, teğmenlerin akıbeti için kritik tarihi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Güler, teğmenlerin akıbeti için kritik tarihi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mezuniyet törenindeki kılıçlı yemine ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Güler, “Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin bir TV kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili ilk kez değerlendirme yapan Güler, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

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"KARARI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA VERECEĞİZ"

Hukuki sürecin 2 ay 10 gündür sürdüğünü belirten Güler, “30 Ağustos'ta teğmenler mezun oldu ve o gün zaten Harp Okulları'yla ilişikleri kesilmişti. 15 gün de mehil müddetleri vardı. 15 Eylül'de onlar kendi sınıf okullarında göreve başladılar. Dolayısıyla 2 ay 10 günlük süreç, 15 Eylül itibariyle başladı. 15 Eylül üstüne 2 ay 10 gün koyduğumuz zaman toplum olarak 25 Kasım’a kadar sabırla beklememiz gerekiyor. Ama bizim TSK olarak bu durumlara bakışımız; daima disiplin anlayışı birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" şeklinde konuştu.

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