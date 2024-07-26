Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüştü

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'da düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında Brezilyalı mevkidaşı Luiz Marinho ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Işıkhan, toplantıya ev sahipliği yapan Brezilya'ya ve özellikle Bakan Marinho'ya teşekkürlerini iletti. İki bakanın görüşmesinde, iki ülke arasındaki çalışma ve istihdam alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. Bakan Işıkhan, gerçekleştirilen görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ve G20 dönem başkanlığını yürüten Brezilya ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına atılan olumlu adımlar olarak değerlendirildi.

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