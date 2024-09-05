Bakan Işıkhan işçilerle birlikte fındık topladı

Işıkhan, Türkiye'nin bu konuda "rehber ülke" seçildiğini belirterek, "Temel amacımız çocuk işçiliğini sona erdirmek" dedi.

Bakan Işıkhan, Düzce'ye yaptığı ziyarette mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim aldığı Cumayeri Reyhan Turan İlkokulu'nu ziyaret etti ve ardından Taşlık köyünde işçilerle bir araya geldi. Fındık bahçesinde işçilerle birlikte fındık toplayan Işıkhan, üretimin ve alın terinin buluştuğu bu alanları ziyaret ederek işçilerin yaşam koşullarını yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Işıkhan, Düzce'nin önemli bir tarım bölgesi olduğunu ifade ederek, "Bugün fındık bahçelerinden birindeyiz. Burası, üretimin ve emeğin somutlaştığı bir yer. Mevsimlik tarım işçilerimizi ziyaret ettik ve çalışma koşullarını inceledik. Bakanlık olarak onların yanında olmaya ve sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan projeler yürüttüklerini ve bu projelerin çocukların eğitimine de katkı sağladığını belirtti. "Aileler tarlada çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Mevsimlik işçi ailelerine sadece çalışma koşulları değil, eğitim konusunda da destek sağlıyoruz" diye ekledi.

Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadeledeki başarısının altını çizen Işıkhan, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarıyla diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi. "Amacımız, çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmak. Ayrıca gençlerimizi mesleğe yönlendirme ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri konusunda da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Işıkhan, çocukların korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Çocuklar bizim için çok önemli. Onların eğitimlerine ve refahlarına katkıda bulunmak için sürekli çalışıyoruz. Bu süreçte mevsimlik işçilerimize de destek sağlıyor ve onların daha iyi koşullarda çalışmalarını hedefliyoruz" dedi.