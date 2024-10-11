Bakan Işıkhan’dan canlı yayında asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin "En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, asgari ücret zamlarının hemen arkasından ürünlere de zam yapılmasına ilişkin ise vatandaşlardan zam yapmamaları konusunda ricada bulundu.

Bakan Işıkhan TRT haber ekranlarında yabancı çalışanlar ve kadın istihdamına yönelik açıklamalarda da bulundu.

Kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Işıklan, yabancı çalışanlara yönelik izinlerde de kolaylık sağlayacaklarını belirtti.

"MAKSİMUM FAYDA SAĞLAYACAK BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Asgari ücret tartışmalarının erken başladığını belirten Bakan Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için politikalar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık başında işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmelere başlayacağız. İş gücünün taleplerini karşılayacak oranları kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve asgari ücret tespit komisyonuyla birlikte belirleyeceğiz. Maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 kat artırdık. Asgari ücrete verilen desteği 700 liraya çıkardık ve bu destek önemli bir katkı" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILINCA FİYATLAR ARTMASIN"

Asgari ücrete her zam yapıldığında fiyatların da zamlandığı hatırlatılan Bakan Işıklan "Bu yollara gidilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.

"YABANCI ÇALIŞANLARIN İZİN SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Bakan Işıkhan, yakın zamanda yaptıkları çalışmaların açıklanacağını söyleyerek "Yönetmelik değişiklikleri ile istihdam, ücret ve mali yeterlilik konularında reform çalışmaları başlattık. Daha önce yabancılar için belirlenen her 1 yabancı çalışana 5 Türk vatandaşı istihdam etme şartını bilişim, sağlık ve ev hizmetleri gibi alanlarda revize ediyoruz. Bu şekilde yabancı çalışanların izin süreçleri kolaylaşacak. Ancak iş gücü politikamızın temelinde yerli iş gücünün öncelikli olarak değerlendirilmesi var. İşverenler, çalışacak personel bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Bu nedenle, bürokrasiyi azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz" diye konuştu.