Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere prim borcu uyarısı

Kaynak: İHA
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere prim borcu uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın en büyük gelirinin sigorta primleri olduğunu vurgulayarak CHP'li belediyeleri prim borçları konusunda uyardı.

Bakan Işıkhan, "Sosyal güvenlik kapsamında 16 milyon emeklinin aylıklarını, 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılamada en büyük gelirin sigorta primleri olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek zorunda olduklarını söyleyerek "Yerel seçimlerden öncesinde CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." dedi.

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